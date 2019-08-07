РИАМО - 7 авг. В Москве на торги выставили закупку на проведение комплексного капитального ремонта лечебного корпуса онкологического стационара больницы имени Плетнева, начальная цена контракта составила 642 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Проводить работы предстоит на площади свыше 11 тысяч квадратных метров семиэтажного здания лечебного корпуса. В здании будет выполнена частичная перепланировка помещений, заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, будет отремонтирована кровля, выполнены монтажные работы вентилируемого фасада», – заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Кроме замены коммунальных систем, в корпусе оборудуют шесть лифтов, адаптированных для перевозки экстренных служб и маломобильных пациентов.

Закупку по капремонту представили потенциальным подрядчикам в рамках проекта «Биржа торгов». План капитального ремонта предусматривает завершение работ уже к декабрю 2020 года. При этом нужно будет задействовать минимальное количество техники, чтобы сократить уровень шума и загрязнений от проводимых работ, ведь медучреждение не прекратит свою деятельность на время капремонта.

Капитальный ремонт в здании данного лечебного корпуса будет проводиться впервые за 46 лет.