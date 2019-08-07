РИАМО - 7 авг. Положение солнца на небе является одним из ориентиров для грибников, который позволит не заблудиться в лесу, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Входя в лес, нужно заметить, с какой стороны светит солнце. Если вы заблудились в лесу, при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Однако при длительном пребывании в лесу необходимо учесть движение самого солнца к западу. Поэтому, определив по солнцу общее направление обратного пути, надо для большей точности уклониться дополнительно влево», - говорится в сообщении.

Например, при входе в лес солнце освещало лицо. При выходе из леса солнце должно быть расположено со стороны спины, но ваша тень должна падать не прямо перед вами, а несколько вправо от направления пути, пояснили спасатели.

Если вы заблудились в лесу, сориентироваться на местности можно и по воде.

«Переходя через лесной ручеек, нужно заметить направление течения воды. Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно проверить, в каком направлении течет в ручье вода. Если путь правилен, течение воды должно быть противоположным тому, которое заметили, входя в чащу леса», - добавляется в материале.

Если вы заблудились в лесу и не видите подходящих ориентиров, то лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, а река - к людям.

Спасатели также напомнили, что перед походом в лес необходимо предупредить родных о своем маршруте и времени прогулки. Не следует отправляться за грибами, если синоптики обещают неблагоприятную погоду. При себе в лесу нужно иметь заряженный сотовый телефон, запас воды и питания, а также нож, спички и часы. Людям с хроническими заболеваниями следует брать с собой необходимые лекарства.

Отправляться в лес нужно в яркой одежде: рыжей, красной, желтой или белой куртке со светоотражающими полосками или рисунками. Одежда должна закрывать как можно больше участков тела, это убережет от порезов, царапин и укусов насекомых.