РИАМО - 7 авг. В Пресненском районе столицы трое неизвестных в масках избили парня и похитили его смартфон, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Пострадавший, молодой человек 2000 года рождения, 6 августа написал заявление о разбое в полицию. Сотрудники правопорядка установили, что возле дома по адресу: улица Большая Бронная, дом №9/1 на него напали трое мужчин.

«Трое неизвестных в матерчатых масках с прорезями для глаз, угрожая молодому человеку предметом, похожим на нож, ногами нанесли ему побои, открыто похитили телефон сотовой связи, скрылись», – отметил собеседник агентства.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. По факту нападения возбуждено уголовное дело.