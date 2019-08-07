РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Построенный корпус промышленного парка «Валищево» в подмосковном Подольске получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В составе логистического промышленного парка «Валищево» вблизи одноименной деревни в Подольске завершено строительство универсального индустриального здания №12. Объекту выдано заключение о соответствии (ЗОС) требованиям технических регламентов и проектной документации», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «Дельта». Площадь универсального индустриального здания составляет более 71,4 тысячи квадратных метров.

Здание отапливаемое, предназначено для хранения или производства изделий и товаров различного назначения, не требующих особых условий. На объекте предусмотрены стеллажные конструкции для рационального размещения продукции в упаковке.

На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для большегрузных автомобилей.