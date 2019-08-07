РИАМО – 7 авг. В предстоящие выходные парк Горького проведет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, посетители мероприятия смогут отведать оригинальные мясные блюда под хиты Полины Гагариной и группы «Градусы», сообщается на официальном сайте парка.

«Много классной музыки и вкусной еды ждет гостей в Парке Горького 10 и 11 августа! На Пушкинской набережной пройдет фестиваль. В субботу, с 12:00 до 20:00, гостей ждет грандиозный концерт с участием российских знаменитостей. И оба выходных дня, с 11:00 до 22:00, – самый широкий выбор оригинальных мясных блюд от лучших московских рестораторов. Вход на фестиваль – свободный!» – говорится в сообщении.

Десятого августа на сцене фестиваля для вас выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие звезды поп-сцены.

Вести программу будут известные ведущие, звезды юмористических шоу Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко. Концерты звезд хип-хопа и поп-музыки будут идти в режиме нон-стоп целых восемь часов.

Вход на мероприятие бесплатный.