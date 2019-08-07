РИАМО - 7 авг. В рамках своей деятельности специалисты Московского управления ФАС выявили оригинальный способ злоупотребления со стороны заказчиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

«Размещенный в Единой информационной системе электронный файл формы 2 изначально содержал в себе алгоритм, изменяющий данные. После того как участник закупки вносил свои значения в форму 2 и сохранял файл, его данные автоматически менялись на несоответствующие требованиям аукционной документации», – отмечается в сообщении.

Ведомство пришло к выводу, что подобное формирование формы 2 повлекло за собой отклонение заявок на участие в аукционе и привело к ограничению конкуренции.

«Такие действия заказчика являются из ряда вон выходящими и просто недопустимыми. Несомненно, с такими недобросовестными действиями и проявлениями надо бороться. В случае столкновения с подобными фактами участникам закупочных процедур необходимо незамедлительно обращаться в антимонопольный орган с соответствующей жалобой», – разъяснил руководитель столичного УФАС Армен Ханян.