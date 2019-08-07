РИАМО – 7 авг. Пожарные локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров на территории битумного завода в Дзержинском, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 13:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом №7Б. По данному адресу находится компания «Ориспром», битумный завод. Площадь горения составляла 166 квадратных метров.

«В 13:50 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении принимают участие девять единиц техники и 30 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек.