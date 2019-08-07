РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 8 августа отключат воду в двух домах на улице Циолковского, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 8 августа, МУП «Водоканал» будет выполнять аварийные ремонтные работы по замене участка трубы на водоводе. С 9:30 до 16:00 вода в домах №№27А и 27Б на улице Циолковского подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Предприятие принесло извинения за доставленные неудобства.