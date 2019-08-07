РИАМО - 7 авг. Центральная избирательная комиссия России не удовлетворила жалобу незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова на выборы в Мосгордуму седьмого созыва, передает в среду корреспондент РИАМО.

«На мой взгляд, у Центральной избирательной комиссии нет сомнений в объективности тех выводов, которые представлены в нашем проекте, в заключении тех выводов, которые представлены в окружной и Московской городской избирательной комиссиях. Предлагаю проект постановление принять в том виде, который имеется на заседании Центральной избирательной комиссии», - сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Также ЦИК РФ оставил без удовлетворения жалобу Александра Руденко, который выдвигался по 42-му избирательному округу.

В раздаточном материале отмечается, что Мосгоризбиркомом в ходе рассмотрения жалобы Гудкова на решение окружной избирательной комиссии была проведена проверка, по итогу которой недействительными были признаны 862 подписи, достоверными – 4984. Кроме того, Мосгоризбирком установил, что 1713 подписей избирателей были собраны до дня оплаты изготовления подписных листов.

В ходе изучения в ЦИК РФ подписных листов, исследованных Мосгоризбиркомом, установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недействительными 829 подписей избирателей, что превышает 10% от общего количества подписей избирателей.

Достоверными являются 5017 подписей, что недостаточно для регистрации Гудкова.

В пояснительном материале уточняется, что законодательством РФ о выборах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей путем опроса избирателей, а также предоставления в избирательную комиссию заявлений избирателей или копий их паспортов.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Эксперты из Минюста РФ помогали при проверке подписей кандидатов от оппозиции в Мосгордуму>>