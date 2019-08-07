РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 авг. В экопарке «Губайловский» в подмосковном Красногорске в рамках областного конкурса «Цвет лета» открыли новый арт-объект – домик гнома-хранителя территории парка, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Эмиль Амирханян.

«Команда «Парков Красногорска» всегда очень активно участвует в разных конкурсах, фестивалях. Этот год не стал исключением. Министерство благоустройства региона организовало конкурс «Цвет лета», который проходит на территории всех парковых пространств Подмосковья. Темой были выбраны природа и урбанистика в природе. Мы решили сделать домик гномика, который «живет» у нас в экопарке «Губайловский». По легенде, он является хранителем парка», – сказал Амирханян.

Он отметил, что в рамках проекта также появились гостевой дом для полезных насекомых и скворечники.

Для домика гнома-хранителя в парке сделали земляную насыпь высотой 180 сантиметров. От пешеходной зоны к нему идет дорожка из деревянных спилов. Возле холма обустроили двор и огород. К домику подвели электричество, и по вечерам в окнах горит свет, создавая эффект присутствия сказочных существ. Объект быстро стал центром притяжения для посетителей парка.

«Все, что делают «Парки Красногорска», в первую очередь нацелено на самых маленьких жителей округа. Они, по-моему, нам дали самую высокую оценку», – добавил Амирханян.

По его словам, в скором времени на портале «Добродел» запустят голосование за лучший объект конкурса «Цвет лета».

«Надеюсь, что большинство людей проголосует именно за этот проект», – заключил Амирханян.