РИАМО - 7 авг. За все время работы программы реновации в Юго-Западном административном округе столицы более тысячи москвичей зарегистрировали права в новых домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

В рамках программы реновации департамент городского имущества и фонд реновации заключают с жителями переселяемых домов договоры на новые квартиры, на основании этих договоров управление Росреестра по Москве регистрирует право собственности москвичей на новое жилье.

«За все время действия программы реновации департамент заключил с жителями Юго-Западного административного округа 786 договоров на новые квартиры. Только с cначала 2019 года, по итогам заключения договоров с гражданами, департамент передал в управление Росреестра по Москве 364 договора, предусматривающего переход права собственности на жилые помещения», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Московским фондом реновации на юго-западе Москвы на сегодняшний день заключено 87 договоров на покупку дополнительных площадей по реновации.

Гаман добавил, что государственная регистрация перехода права собственности на основании заключенных договоров занимает три дня, после этого собственники получают зарегистрированный договор и выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Разница между фактическим количеством договоров и зарегистрированными правами вызвана тем, что на основании одного и того же договора на новое жилье права могут возникать как у одного, так и у нескольких человек одновременно. При этом право собственности каждого члена семьи регистрируется отдельно.

«В рамках своих полномочий столичный Росреестр сформировал отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий по реновации жилого фонда Москвы. В задачи подразделения входит оперативное решение вопросов, связанных с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости», – прокомментировал руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.