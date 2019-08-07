РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Сотрудники полиции подмосковного Подольска за неделю раскрыли грабеж, две кражи и факт незаконного оборота наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 30 июля по 5 августа в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1 300 сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Раскрыто: один грабеж, две кражи и один факт незаконного оборота наркотических средств», – говорится в сообщении.

Также полицейскими проводились рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего за неделю было проверено 63 места, по результатам рейдов составлено 55 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства.

«За данный период было наложено административных штрафов на общую сумму 57 900 рублей. По материалам сотрудников УМВД, судами вынесено девять решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – добавляется в материале.