РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. Детский игровой комплекс на Московском бульваре в микрорайоне Новый Свет в Балашихе пострадал от действий вандалов, в среду на детской площадке сожгли игровые элементы, сообщил «РИАМО в Балашихе» очевидец происшествия.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из строений на Московском бульваре. Площадь пожара составила более 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Как выяснилось, сгоревшим строением оказалась детская площадка.

«Сегодня утром (7 августа – ред.) вандалы сожгли детский игровой комплекс в микрорайоне Новый свет во дворе по адресу: Московский бульвар, между домами №№3 и 5, недалеко от школы №25», – сказал очевидец.

Он добавил, что эта площадка была одной из самых интересных и любимых детьми.

«Наши ребятишки очень расстроились, когда увидели, а у нас просто нет слов. Если бы рядом были видеокамеры, можно было бы оштрафовать вандалов или заставить восстанавливать площадку. За все нужно отвечать», – заключил очевидец.