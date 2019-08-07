РИАМО – 7 авг. Пожар в городе Дзержинский произошел за пределами территории ТЭЦ-22 и не угрожает ее работе говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мосэнерго».

«Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками», – говорится в сообщении.

На данный момент площадь пожара на битумном заводе составляет 166 квадратных метров. Возгорание тушат девять единиц техники, 30 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек.