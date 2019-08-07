РИАМО - 7 авг. В ТиНАО демонтировали баню, которую собственник участка построил на территории, выходящей за его пределы, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Инспекторы выявили, что территория используется незаконно, в ходе проверочных мероприятий. Так, в деревне Пучково поселения Первомайское, на улице Светлая Поляна владелец участка 23 захватил прилегающий участок и построил на нем баню без разрешительной документации и прав на землю.

«Земельно-правовые отношения на прилегающую территорию не оформлялись, разрешение на строительство не выдавалось. Объект размещен самовольно», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Чтобы исправить нарушение земельного законодательства, участок освободили, демонтировав объект.