РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска за неделю выявили 713 нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю, с 30 июля по 5 августа, при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено 713 нарушений правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Четыре нарушения были по части управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, еще четыре – нарушения правил проезда железнодорожного переезда, 47 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 87 нарушений за использование транспортного средства с нарушениями технических требований (тонировка).

Всего за данный период в горокруге произошло более 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека. Также было выявлено 185 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Так, за неправильную парковку эвакуировали 62 автомобиля. Сумма назначенных штрафов составила 275 тысяч рублей.