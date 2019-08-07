РИАМО – 7авг. Прокладку второго тоннеля между станциями Большой кольцевой линии «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов», протяженность которого составляет 1,2 тысячи метров, будут осуществлять с помощью щита «Галина», говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юго-западе БКЛ начали строить второй тоннель от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов». Его проложат под действующей станцией Сокольнической ветки и двумя проспектами.

«ТПМК «Галина» проложит тоннель протяженностью 1,2 тысячи метров под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро, проспектами Вернадского и Ленинским на глубине 20 метров. Ранее щит построил тоннель между станциями «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» БКЛ», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что строительство Большой кольцевой линии и метро в целом остается приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города. Общая готовность тоннелей БКЛ составляет более 60%, уже введены первые шесть станций кольца.

Всего с начала этого года в столице было построено 17,9 километра линий, восемь станции и одно депо для обслуживания поездов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Марс Газизуллин напомнил, что проходка соседнего левого тоннеля между станциями «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов» БКЛ началась в июне текущего года и ведется при помощи ТПМК «Полина».

«В июле щит также прошел участок под действующей Сокольнической линией. К настоящему времени пройдено порядка 120 метров тоннеля», – пояснил он.

«ТПМК «Галина» – один из пяти тоннелепроходческих комплексов китайской корпорации CRCC, осуществляющей строительство юго-западного участка БКЛ. В настоящее время тоннелепроходческие комплексы «Евгения» и «Дарья» завершают строительство перегонных тоннелей от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта».

При помощи ТМПК «Мария» ведется проходка правого перегонного тоннеля от станции «Аминьевское шоссе» в сторону площадки №6, расположенной перед станцией «Давыдково». Соседний левый тоннель на участке уже пройден, подчеркнул Газизуллин.