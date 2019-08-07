РИАМО - 7 авг. В июле 2019 года столичных застройщиков оштрафовали в общей сложности на 2,235 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Санкции применены к 14 организациям. Вынесено шесть предупреждений (без денежных штрафов), а также 42 штрафных постановления. Среди основных причин штрафов – неполное и несвоевременное предоставление отчетности, а также неразмещение тех или иных данных в Единой информационной системе жилищного строительства», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Если застройщики не оплатят штрафы в срок, Москомстройинвест обращается в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов. Также составляется протокол о возбуждении административного дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). В июле комитет направил приставам 25 постановлений на сумму более 1,5 миллионов рублей.

За полгода застройщиков Москвы оштрафовали более чем на 14 миллионов рублей. Основные нарушения компаний связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний комитета.