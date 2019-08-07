РИАМО – 7 авг. В подмосковном Дзержинском горит битумный завод, площадь пожара составляет 166 квадратных метров, говорится на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 13:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом №7Б.

«Горит бетонное строение высотой 4 метра, размером в плане 30 на 10 метров. Рядом две бытовки деревянно-щитовые, размером в плане 2 на 4 метра. Общая площадь горения составляет 166 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Пожар тушат девять единиц техники, 30 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек.