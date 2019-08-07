РИАМО - 7 авг. Московский областной фонд микрофинансирования внес изменения в программы кредитования, сделав их условия более привлекательными для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Подмосковья.

«С 1 августа снижена ставка по микрозаймам для малого бизнеса до 7,25%. Изменения связаны со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. На таких условиях заем смогут получить предприниматели, работающие на приоритетных направлениях в соответствии с приказом Минэкономразвития №125 и предоставляющие залог более чем на 80% займа. Для остальных категорий получателей процентная ставка составляет 9,75-14,5% годовых», – отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, на минимальную ставку в соответствии со 125-м приказом могут рассчитывать резиденты особых экономических зон Московской области («Дубна», «Ступино-квадрат», «Исток»), резиденты промышленных, агропромышленных и технопарков, бизнес-инкубаторов, экспортеры, женщины-предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы, субъекты социального предпринимательства, проекты в сферах туризма, экологии или спорта, а также предприятия, созданные лицами старше 45 лет.

Максимальный размер займа может достигать 5 миллионов рублей для предпринимателей, занимающихся приоритетными видами деятельностями. К ним относятся сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, деятельность по предоставлению мест для временного проживания, научные исследования и разработки, образование, деятельность в области здравоохранения. Для остальных предпринимателей сумма займа ограничена 3 миллионами рублей.

Кроме того, фонд микрофинансирования предлагает бизнесу новую беззалоговую программу «Начни свое дело» для ИП и ООО, с момента регистрации которых прошло не более года. Заем на сумму от 50 до 500 тысяч рублей выдается на срок до трех лет под 10,85% годовых для приоритетов по приказу №125 и по видам деятельности и 14,5% – для остальных

Московский областной фонд микрофинансирования в первом полугодии 2019 года предоставил 75 микрозаймов предприятиям области на сумму 189 миллионов рублей, в числе которых 23 производственных предприятия и 15 производителей сельхозпродукции, получивших займы на сумму 109 миллионов рублей.