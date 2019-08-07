РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 авг. Рекордное количество малышей появилось на свет в роддоме Королева за минувшие сутки, родилось 14 детей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Обычно в роддоме Королева принимают 7-8 родов за сутки.

«За прошедшие сутки в Королевском роддоме на свет появились 14 малышей, это рекордное количество принятых родов. Родились 6 мальчиков и 8 девочек. И мамы, и дети чувствуют себя хорошо», – сказал представитель.

С 12 по 25 августа Королевский родильный дом будет закрыт на профилактическую мойку.