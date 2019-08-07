РИАМО - 7 авг. Офтальмологический периметр для диагностики состояния зрения и выявления патологий появился в Ершовской амбулатории в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

При помощи аппарата можно провести кинетическую, цветовую, статистическую периметрию, определить пороговую чувствительность сетчатки глаза.

«Офтальмологический периметр предназначен для выявления патологических изменений поля зрения, таких как сужение границ поля зрения, очаговые выпадения зрительной функции, которые могут наблюдаться при таких заболеваниях как пигментное перерождение сетчатки, неврит, атрофия зрительного нерва, невроз, глаукома, периферический хориоретинит», – отмечается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности главного врача Ершовской амбулатории Алексея Шиховцева, врачи при использовании аппарата получают возможность исследования и центрального, и периферического зрения человека.

«Благодаря периметру, офтальмологи могут поставить верный диагноз и своевременно назначить лечение», – дополнил он.

Записаться на прием к офтальмологу Ершовской амбулатории можно через call-центр, потрал Госуслуг или инфомат, установленный в медицинской организации.