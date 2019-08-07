РИАМО - 7 авг. В Восточном округе столицы в районе Метрогородок построят два жилых дома по программе реновации, спроектированных с применением BIM-технологий, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«При проектировании зданий апробированы наработки по внедрению BIM-технологий в деятельность Стройкомплекса столицы. Ранее на базе Москомэкспертизы были разработаны документы и рекомендации по использованию технологий информационного моделирования, которые необходимо было проверить на практике», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он дополнил, что пилотный проект полностью оправдал задачу, поставленную перед проектной организацией и Стройкомплексом.

«На мой взгляд, знаковым является то, что с применением новых технологий разрабатывался именно дом для программы реновации, ведь таким образом объединились две амбициозные и уникальные для России программы модернизации строительной отрасли», – добавил Леонов.

В конце июня 2019 года Москомэкспертиза утвердила разработанные документы в области BIM-моделирования, регламентировав не только создание цифровых информационных моделей, но и их предоставление на экспертизу проектов. Таким образом, началось формирование настоящей региональной базы норм и правил для работы с применением BIM.

Апробация на «пилотных» объектах – один из важных шагов не только к централизованному применению информационного моделирования в Москве, но и к формированию единого информационного городского пространства

Проект двух жилых домов реализован таким образом, чтобы цифровая информационная модель зданий могла быть успешно загружена в систему для прохождения автоматической проверки с помощью новейшего программного обеспечения. Специалисты Мосгосэкспертизы смогли оценить преимущества работы с информационными моделями на новом уровне.

«Согласно утвержденному проекту, будет построено два жилых дома П-образной формы с двумя подземными этажами: в составе зданий запроектированы в том числе нежилые помещения общественного назначения, технические зоны и одноуровневая подземная автостоянка. Строительство будет включать в себя устройство парковок с учетом необходимости размещения мест для автотранспорта маломобильных групп населения», – подчеркнул Леонов.

В проект благоустройства заложено обустройство проездов с покрытием из асфальтобетона, тротуары, пешеходные зоны, площадки для отдыха. Также проект учитывает необходимость размещения детских игровых и спортивных площадок с резиновым покрытием. По окончании работ территория вокруг домов будет облагорожена.

BIM-технологии предполагают создание компьютерной 3D-модели будущего объекта, содержащей всю необходимую информацию о нем. Предполагается, что проектирование с применением BIM позволит сделать более точной оценку стоимости объекта и эффективности использования средств при строительстве.