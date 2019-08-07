РИАМО – 7 авг. Центральная избирательная комиссия РФ при повторной проверке подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму привлекла также экспертов из министерства юстиции РФ, сообщила в среду председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Я хочу повторить, проверка подписей Центральной избирательной комиссии состояла из нескольких этапов. Мы сразу стали работать с вашими документами. Эксперты работали не те, которые работали с Московской городской избирательной комиссией, с окружной комиссией. У нас работала большая группа экспертов высшей квалификации не только МВД, но и из других ведомств. Нам очень помог и Минюст», – заявила Памфилова в ходе заседания.

По ее словам, процедуру сбора и проверки подписей необходимо серьезно пересматривать.

«Пересмотреть целый ряд параметров с учетом изменений нашей жизни, меняется отношение в обществе. Собственно говоря, отношение к коммуникациям со стороны жителей. С одной стороны, он становится все более устаревшим, в ряде случаев просто анахронизмом. С другой – мы сталкиваемся с тем, что на фоне устаревших каких-то очевидных аспектов, стремительно развиваются новые способы изготовления подписей», – разъяснила Памфилова.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего было зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.