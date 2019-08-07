РИАМО - 7 авг. В подмосковном Дзержинском в среду произошел пожар в промзоне, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Горит помещение в промзоне возле ТЭЦ-22. Пока не знаем, что именно», - сказал сотрудник.

По данным очевидцев, пожар произошел на территории компании «Ориспром», горит битумный завод.

Источник в экстренных службах сообщил, что пожарные выехали на место возгорания и занимаются тушением.