РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили готовность более 20 школ подмосковного Подольска к новому учебному году, еще 52 учебных заведения пройдут проверку до 1 сентября, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Госадмтехнадзор Московской области продолжает операцию «Школа», основная цель которой – устранить нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства в содержании детских садов, школ, техникумов, колледжей, институтов и иных учебных заведений.

«Сотрудники Подольского отдела Госадмтехнадзора Московской области в рамках ежедневной надзорной деятельности активно включились в работу, уже проверили 21 образовательное учреждение, в планах – 52», – говорится в сообщении.

Надзору подлежат все элементы инфраструктуры вокруг образовательного учреждения: спортивные площадки, фасады зданий, расположенные на территории учреждения, ограждения и места сбора твердых коммунальных отходов. На ограждениях не должно быть посторонних надписей и объявлений. Прилегающие к объектам территории нужно содержать в надлежащем состоянии, своевременно окашивать и следить за аварийными деревьями.

«В результате проверки по предписанию окосили траву на территории, прилегающей к АОНО «Частный лицей «Экус» на улице Народная, ведут работу по устранению аналогичного нарушения на территории, прилегающей к школе №33 на улице Тепличная», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

К наступлению Дня знаний Госадмтехнадзор проверит все образовательные учреждения на территории Подольска, так как содержание объектов в соответствии с указанными требованиями – залог безопасности обучающихся в них детей.