РИАМО - 7 авг. В данный момент в поселке Ржавки городского округа Солнечногорск по просьбе граждан организуют шесть площадок для крупногабаритного мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Изначально отсек для крупногабаритных отходов был вписан в существующие контейнерные площадки для бытовых отходов. Однако для большей оперативности и удобства вывоза мусора, а также по просьбам жителей, было принято решение сделать отдельные цивилизованные площадки для КГО», — сказала заместитель начальника территориального управления Ржавки городского округа Солнечногорск Ирина Васильева.

Отдельные зоны для КГО площадью порядка 16 квадратных метров создают рядом с уже существующими площадками для бытовых отходов. Такие же работы проведут и в других территориальных управлениях городского округа. Всего сейчас в Солнечногорске насчитывается 380 контейнерных площадок, а до конца третьего квартала 2019 года появятся еще 35.

Перечень обустройства дополнительных контейнерных площадок в городском округе Солнечногорск регулярно обновляется на основе заявок и пожеланий местных жителей.