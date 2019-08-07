РИАМО – 7 авг. Столичные власти в текущем году запустят пилотный проект по стажировке для подростков в возрасте с 14 до 18 лет, такая мера будет способствовать созданию комфортных условий для профориентации молодых людей, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«В целях создания дополнительных условий по обеспечению профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, ознакомления их с профессиями и специальностями, получения ими первоначальных общих профессиональных навыков и умений коммуникативного общения правительство Москвы постановляет провести в 2019 году в Москве пилотный проект по стажировке несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», – говорится в документе.

Принять участие в проекте можно добровольно, однако воспользоваться такой возможностью смогут только дети, постоянно проживающие на территории столицы.

Кроме того, из постановления следует, что стажировка не предполагает трудовую деятельность подростков, но подразумевает выплату стипендии завершившим ее в размере величины прожиточного минимума для трудоспособных москвичей, установленной на дату начала прохождения стажировки.

Так, приоритетное право на прохождение стажировки предоставят детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, подросткам в трудной жизненной ситуации, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Стажировку будут проводить как в групповой, так и в индивидуальной форме, она будет включать два этапа – теорию и практику. Список возможных профессий будет доступен на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы и на сайте ГБУ «Моя карьера».

Согласно документу, финансирование проекта будет обеспечиваться в рамках городской программы «Социальная поддержка жителей Москвы».