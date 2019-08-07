РИАМО - 7 авг. Подключение 40 пешеходных переходов в столице к комплексной системе безопасности проведет победитель электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Заказчиком процедуры, начальная стоимость которой составляет 299 миллионов рублей, выступает ГБУ «Гормост». Контракт предполагает, что новая система безопасности до конца 2020 года появится на 40 пешеходных переходах столицы, отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

«В составе закупки присутствуют 39 подземных пешеходных переходов и один надземный. Больше всего пешеходных переходов, которые будут обустроены по итогам проведения закупки, расположено на северо-востоке столицы – 13. Чуть меньше – 8 и 7 – на юго-востоке и востоке соответственно», – заявил Дегтев.

Комплексная система включает в себя охранную и пожарную сигнализации, системы светового и голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдение. Созданные системы будут подключены к действующим дежурным диспетчерским пунктам и Главному диспетчерскому центру ГБУ «Гормост» для обеспечения взаимодействия между городскими службами.

На сегодняшний день свыше 300 надземных и подземных пешеходных переходов Москвы оснащены комплексной интеллектуальной системой безопасности.