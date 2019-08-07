РИАМО - 7 авг. В центре столицы на Долгоруковской улице ввели в эксплуатацию здание хосписа «Дом с маяком», в котором проводилась реконструкция, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

На данный момент четырехэтажный здание с пристройкой укомплектованы современным медицинским оборудованием и мебелью, здесь работает стационар на 15 палат для взрослых и детей.

«Палаты на первом этаже имеют прямой выход на улицу, палаты на втором этаже – выход на балкон. В здании размещены приемные отделения для взрослых и детей, бассейн, комнаты для занятий творчеством и психологической разгрузки, зимний сад, а также часовня», – отмечается в сообщении.

На территории хосписа также есть отделение центра социального обслуживания, аптека, столовая для работников и гостей. Здесь же создали прогулочную ходу, площадки для игр и отдыха. На прилегающей территории проведено комплексное озеленение – высажены деревья и многолетние кустарники.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам медицинского учреждения на Долгоруковской улице привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Реконструкция хосписа «Дом с маяком» проводилась на средства частного благотворительного учреждения «Детский хоспис».