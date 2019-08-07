РИАМО - 7 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым отметил, что в текущем году в основной капитал Подмосковья планируется привлечь 950-970 миллиардов рублей, сообщается на сайте федерального правительства.

«Что касается экономики. Мы стараемся привлекать инвесторов. В прошлом году 870 миллиардов рублей привлекли, но в рамках указов президента должны стремиться к триллиону. Поэтому, очень надеюсь, в этом году привлечем порядка 950-970 миллиардов рублей в основной капитал. Конечно, рабочие места, налоги – стратегическая задача, которой мы тоже занимаемся каждый день», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщал, что в 2013 году инвестиции в основной капитал составляли около 600 миллиардов рублей. Губернатор отмечал, что экономика начинает расти, если власти на всех уровнях устраняют барьеры для бизнеса.