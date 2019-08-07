РИАМО - 7 авг. Более половины месячной нормы осадков может выпасть в столице в конце текущей недели, дожди в Москве начнут идти вечером 8 августа, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атлантический циклон, центр которого в среду еще находится над Северным морем, к пятнице доберется до центра Европейской России. Вместе с ним придет ненастье в виде дождей, местами с грозой и сильным ветром.

«С начала месяцы выпало не более 15% от месячной нормы осадков. Дожди в столице начнутся вечером в четверг и с перерывами будут идти и ночью, и днем в пятницу. За процесс на город может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая в августе составляет 70-80 миллиметров», – говорится в сообщении.

Прохождение циклона будет сопровождаться резкой сменой атмосферного давления. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Для текущего месяца сутки 9 августа могут оказаться самыми мокрыми и ветреными, а также совершенно неблагоприятными для метеозависимых людей.