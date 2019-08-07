РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. Пожарные ликвидировали возгорание на площади более 10 квадратных метров в одном из строений на Московском бульваре в Балашихе, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС в среду в 09:55 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Московский бульвар, дом №3.

«Площадь пожара составила более 10 квадратных метров. В 10:15 – ликвидация возгорания. Пострадавших нет», – сказал сотрудник.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек.