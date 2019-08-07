РИАМО - 7 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым отметил, что благоустройство подмосковных городов имеет для властей региона принципиально важное значение, сообщается на сайте федерального правительства.

«Еще одна актуальная тема летом – это благоустройство. Для нас очень важна федеральная программа и нацпроект по благоустройству городов. Мы в рамках него победили в пяти номинациях и в этом году от федерального правительства получим дополнительные ресурсы. Это небольшие, но очень важные города: Дубна, Наро-Фоминск, Верея. Все это имеет для нас принципиальное значение», - сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщала, что более 300 общественных пространств было благоустроено в Подмосковье с 2014 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Цель проекта - сделать города уютными и безопасными для жизни. На 2019 год запланировано благоустройство 50 общественных пространств.