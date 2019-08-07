РИАМО - 7 авг. Компанию «Полли» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением условий выполнения договора, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее МКУ «Леспаркхоз» представила данные, согласно которым ООО «Полли» должно было обеспечить в 2019 году поставку мешков для мусора, но исполнение контракта было сорвано, а его условия нарушены.

«В связи с нарушением ООО «Полли» условий исполнения контракта, МКУ расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

В Федеральную антимонопольную службу документы, свидетельствующие об устранении нарушений, так и не предоставили. В итоге, Московским областным УФАС России было принято решение о внесении сведения в отношении ООО «Полли» в реестр недобросовестных поставщиков.