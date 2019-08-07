РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. В промзоне подмосковных Люберец в ходе экологического рейда выявили печь для незаконного сжигания мусорных отходов, ее демонтировали, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«В результате очередного рейда по промышленным зонам администрация городского округа Люберцы на Котельническом проезде обнаружила незаконно установленную печь. Она являлась источником несанкционированных выбросов и неприятных запахов», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в течение суток арендатор участка демонтировал незаконную печь. Ситуация находится на контроле управления по охране окружающей среды администрации Люберец.

«Рейды будут продолжаться по всей территории Люберец», – заключается в материале.