РИАМО - 7 авг. Строительство двухсекционного жилого дома по программе реновации в столичном районе Академический планируют завершить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Двухсекционный жилой дом по программе реновации строится на улице Шверника, владение 6. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания. Завершить строительство планируется в следующем году», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В доме расположится 131 квартира: однокомнатных – 68, двухкомнатных – 58, трехкомнатных – пять. Общая площадь квартир составит 6,6 тысячи квадратных метров.

Для маломобильных групп граждан оборудуют шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры. На первых этажах разместятся нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также предусмотрена возможность размещения центра информирования по переселению.

Здание оборудуют системой охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию и зон лифтовых кабин. Дом получит подземную автостоянку. Также временно оставить автомобили можно будет на парковочных местах придомовой территории.

Всего в районе Академический в программу реновации включено 19 домов общей площадью 69,9 тысячи квадратных метров. Для начала реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень из семи «стартовых» площадок, работа по подбору новых продолжается.

Программу реновации жилищного фонда два года назад утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. В рамках ее реализации будут расселены более 350 тысяч квартир.

Сейчас в программу реновации входит 338 стартовых площадок для строительства новых домов, общая площадь которых составляет порядка 4,9 миллиона квадратных метров.