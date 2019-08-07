РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 авг. Серию рок-концертов на открытом воздухе «Акустическая Рокстория в парках Красногорска» 16 августа продолжит мероприятие, посвященное Виктору Цою и ленинградскому рок-клубу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Городское сообщество музыкантов «Рокстория» совместно с МАУК «Парки Красногорска» и МУ «Молодежный центр» проводят серию тематических концертов на свежем воздухе.

«Шестнадцатого августа музыканты и жители округа попробуют сделать местом притяжении рокеров всех мастей новую для проекта площадку – парк «Опалиховский пруд». На открытой площадке состоится новый концерт проекта «Акустическая Рокстория в парках Красногорска», на этот раз – посвященный Виктору Цою и легендам ленинградского рок-клуба», – говорится в сообщении.

Прозвучат песни групп «Аквариум», «Пикник», «ДДТ», «Алиса» и, конечно, группы «Кино». Кроме того, уже традиционно будут исполнены авторские песни, в том числе в формате «открытого микрофона».

Выступления начнутся в 19:30. Вход бесплатный. Адрес: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Есенинская, парк «Опалиховский пруд».

«В случае ухудшения погодных условий, концерт будет перенесен в стены ДК «Опалиха», по адресу: улица Есенинская, дом №15», – заключается в сообщении.