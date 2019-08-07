РИАМО - 7 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что в Подмосковье продолжается модернизация системы профтехобразования, сообщается на сайте федерального правительства.

Воробьев подчеркнул, что практически 50% учеников после девятого класса поступают в колледжи.

«Мы должны соответствовать, поэтому приняли большую программу по модернизации колледжей, профтехобразования. Инвестируем вместе с ведущими компаниями, которые открывают там совместные кафедры, – это «Шереметьево», «Домодедово», «Ростелеком», Mercedes, ряд других компаний – чтобы ребята, когда заканчивают обучение, сразу понимали, где и как они будут работать. Очень хорошая практика, и мы ее дальше развиваем», - сказал Воробьев.

Медведев отметил, что обучение в колледжах - это новый тренд.

«Еще совсем недавно все старались поступать в высшие учебные заведения», - добавил премьер-министр.

По словам Медведева, действительно важно предлагать разные опции выпускникам.

«В последнее время наблюдался дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий, в то же время – переизбыток специалистов с высшим образованием. И то, что вы сейчас обратили внимание на профессионально-техническое образование, на то, что раньше называлось ПТУ, а сейчас называется системой колледжей или училищ, – исключительно важно, тем более что вы это развиваете в партнерстве с самими компаниями. Ведь именно они должны формировать заказ на те или иные специальности», - заключил Медведев.