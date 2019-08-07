РИАМО - 7 авг. Среднетяжелый транспортно-пассажирский вертолет Ми-38 покажут на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщается в официальном Instagram-аккаунте авиасалона.

«Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью», — говорится в сообщении.

Вертолет имеет высокие летно-технические характеристики, оснащен прогрессивной и надежной конструкцией систем, интегрированным бортовым оборудованием.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.

На МАКС-2019 также покажут российский водородный самолет.