РИАМО - 7 авг. До конца года в парке Дружбы на севере Москвы планируют оборудовать игровой комплекс с горками и каруселями, зону воркаут, площадку для выгула и дрессировки собак, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города.

Эти новшества там появятся потому, что при всей востребованности территории у местных, в ней не хватает оборудованных зон для отдыха или спортивных упражнений, а также она недостаточно освещена.

«К тому же, участок является естественным продолжением парка, и по просьбе жителей его включили в работу. В ходе комплексного благоустройства территорию облагородят и превратят в уютный и комфортный уголок для отдыха. Здесь обустроят спортивную и детскую площадку, появится площадка для выгула собак, а еще обустроят прогулочный променад», — говорится в сообщении.

С восточной стороны в состав парка вошла территория площадью около 6 гектаров, которая прилегает к жилому массиву вдоль улицы Лавочкина. Там в пешей доступности живут 69 тысяч человек. Для них это место – единственное, через которое они могут пройти в данный парк. Помимо этого, здесь проходят транзитные маршруты до станции метро Речной вокзал и к домам.

На сегодняшний день здесь обустроено основание для детской площадки. На площади около 200 «квадратов» появятся игровой комплекс с горками, качели, балансиры, карусели, а также комплекс для лазания и полосу препятствий. После уложат прорезиненное покрытие, которое защитит детей от ссадин и ушибов.

«Также подготовлено основание для устройства площадки воркаут. Здесь установят многофункциональную раму для выполнения различных упражнений. Ее площадь составит более 100 квадратных метров. А в ближайшее время приступят к устройству площадки для выгула и дрессировки собак площадью около 400 квадратных метров», — отмечается в материале.

Помимо этого, закончили работы по прокладке сетей наружного освещения, уже приступили к установке новых фонарей.

Также подходит к завершению устройство прогулочного променада, вдоль которого установят лавочки и разобьют цветники, он станет частью единого пешеходного пространства.

В парке активно ведется устройство дорожно-тропиночной сети. В экспозиционной части парка облагораживают площадки вокруг расположенных там скульптур. Также в парке ведется обустройство новых детских площадок. Помимо этого, ведется устройство цветников, и дополнительно высадят деревья и кустарники.