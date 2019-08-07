РИАМО - 7 авг. В поселении Мосрентген в новой Москве очистили от строительного мусора неосвоенную площадь земли, предназначенную для парковки, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Нарушение сотрудники инспекции заметили в ходе мониторинга участка 37Ю на 43-м километре МКАД. Захламив часть территории, арендатор нарушил договорные обязательства, по которым должен был держать эту землю в порядке.

«Организация была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Захламление земельных участков» с применением штрафных санкций в размере 50 тысяч рублей», — резюмировал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Отмечается, что наказание назначили также из-за недочетов в санитарном содержании территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка.

В настоящее время мусор вывезен, территория приведена в порядок.