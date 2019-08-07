РИАМО - 7 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал строительство школ приоритетным направлением деятельности в сфере образования, сообщается на сайте федерального правительства.

В ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Воробьев рассказал о развитии системы образования в Подмосковье. Губернатор подчеркнул, что тема строительства социальной инфраструктуры актуальна для региона.

«В рамках приоритетов президента мы построили много детских садов. Мы с вами, в частности, Домодедово посещали, еще ряд территорий, где сдавали большие, комфортные детские сады. Сейчас акцент на школы. В этом году мы к 1 сентября сдадим девять, а всего – 15 школ. Заложили еще 50. Это очень серьезная задача. В 2020 году мы должны сдать 36 школ. Серьезный план, но это острая необходимость», - отметил Воробьев.

Он добавил, что речь идет о крупных школах. Самая большая откроется в Одинцове 1 сентября, она рассчитана на 1350 мест.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев сообщил, что в рамках национального проекта «Современная школа» в Подмосковье реализуется масштабная программа по строительству 50 школ. В 2020 году планируется ко вводу 36 школ, из них 21 школа должна открыться к началу учебного года. В 2021 году к 1 сентября намечен ввод еще 14 образовательных объектов.