РИАМО - 7 авг. В Раменском городском округе 47-летнего мужчину задержали за причинение тяжкого вреда здоровью его знакомой, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

57-летняя женщина сама обратилась в больницу с проникающим колото-резаным ранением 5 августа. Ее госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшей, проживающий в поселке Быково Раменского городского округа», — сказал собеседник агентства.

Известно, что мужчина и женщина поссорились во время распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина задержан.