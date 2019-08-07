РИАМО - 7 авг. В выходные в Москве и Подмосковье температура днем составит около 22 градусов тепла, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди, температура не превысит плюс 22 градусов», – сказал собеседник агентства.

В столице до 9 августа продлили «желтый» уровень погодной опасности, в городе ожидается сильный ветер и дождь.

Всю текущую неделю в Москве и области ожидаются дожди, они будут разной интенсивности и продолжительности.

Синоптики прогнозируют в регионе теплую вторую половину августа, показания термометров даже превысят нормальные значения. Средняя температура составит плюс 17-19 градусов.