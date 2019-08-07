РИАМО – 7 авг. В Домодедове нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети металлическими барьерами и пешеходными ограждениями, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО НПО «АкваФлора» на действия администрации городского округа Домодедово и МКУ «Дирекция единого заказчика» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети металлическими барьерами и пешеходными ограждениями», – говорится в сообщении.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО НПО «АкваФлора» обоснованной», – отмечается в материале.

Администрации Домодедова и МКУ «ДЕЗ» выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.