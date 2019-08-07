РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 авг. Жители подмосковного Красногорска 11 августа смогут сдать нормативы ГТО на фестивале, посвященном Дню физкультурника, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Комитет по физической культуре и спорту приглашает всех желающих принять участие в спортивном фестивале в рамках сдачи норм ГТО, посвященном Дню физкультурника. Мероприятие пройдет 11 августа на стадионе «Зоркий». Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы сданные нормы зачли, участнику необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и получить уникальный номер. Тем, кто сдаст все нормы, вручат памятные медали. Гостей фестиваля ждет развлекательная программа.