РИАМО - 7 авг. Инспекторами Госадмтехнадзора с начала 2019 года были проверены все 273 детские и спортивные площадки в городском округе Чехов, по итогам проверок на более 40 из них были выявлены нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Только в июле нарушения нашли на двух площадках в самом Чехове на улицах Полиграфистов и Лопасненской, а также в поселке Манушкино. Среди выявленных проблем - ненадлежащее содержание игровых элементов, присутствие устаревших элементов или несвоевременная уборка.

«Всего за текущий период 2019 года <…> на 43 площадках были выявлены правонарушения, управляющие компании – МБУ «Чеховское благоустройство», УК «Порядок», УК «Старт Строй+», ООО «Атлант» привлечены к административной ответственности. Назначены наказания: в рамках 19 административных дел в виде предупреждения, в рамках 22 административных дел назначены административные штрафы», - сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

43 нарушения были оперативно устранены — площадки привели в нормативное состояние. Два предписания еще находятся на контроле Госадмтехнадзора.