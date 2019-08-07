РИАМО - 7 авг. Доля контейнерных площадок, необходимых для реализации новой системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Подмосковье, увеличилась почти в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Сегодня более 60% контейнерных площадок в Московской области уже оснащены по новому стандарту под раздельный сбор отходов (РСО)», – сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

При переходе на новую систему РСО в Московской области с января 2019 года, 100% контейнерных площадок были заново оборудованы к лету в городах региона населением более 100 тысяч человек.

«Более 13 тысяч контейнерных площадок, которые у нас были первоначально, уже оборудованы по новому стандарту. У нас появились дополнительно 7 тысяч площадок, первые – более 2 тысяч оборудованы», – отметил Хромушин.

По его словам, это связано с изначально низким оснащением площадок под РСО индивидуального жилищного сектора, а также дачных и садовых товариществ в Подмосковье.

«Если в СНТ такие площадки существовали исторически, то в частном секторе: в деревнях и коттеджных поселках, инфраструктура обращения с ТКО отсутствовала в принципе, как класс, поэтому нам приходится строить их там заново, по утвержденному стандарту, с твердым основанием, с забором и навесом, а это требует дополнительных усилий и времени», – подчеркнул министр.

Он добавил, что если еще весной этого года раздельным сбором отходов были охвачены менее чем 50% СНТ региона, то к осени остальные СНТ должны перейти на новую систему в полном объеме.

В Подмосковье всего будут оборудованы более 21,9 тысячи контейнерных площадок с твердым основанием для раздельного сбора ТКО в секторах многоквартирного жилого фонда, ИЖС и СНТ. Всего будет установлено 98,5 тысяч новых контейнеров, в том числе 32,5 тысячи синих контейнеров для сухого мусора. На маршрутах будут работать 923 мусоровоза, из них синего цвета для сухих ТКО – 63 самосвала.

Раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю закапываемых на полигонах Московской области отходов с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.