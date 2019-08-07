РИАМО - 7 авг. Новый учебный корпус для Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) построят в Большом Харитоньевском переулке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Рядом с корпусом также сделают небольшую благоустроенную площадь, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между занятиями.

«Это будет здание высотой в семь этажей, выполненное по классическим архитектурным канонам, но в современном прочтении – пилоны корпуса, спроектированные со смещением, визуально будут напоминать корешки книг. Дополнительное сходство придадут названия известных литературных произведений, которые нанесут по периметру», — пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

ТПО «Прайд» предлагает использовать для отделки фасадов стеклофибробетон светло-серого оттенка, напоминающий натуральный камень. Буквенная гравировка будет на облицовочных панелях и на плитах мощения на площади перед зданием, где можно будет в теплую погоду разместить столики для кофе.

В центре здания построят просторный атриум с лестницей и панорамными лифтами, на этажах – учебные аудитории, кабинеты преподавателей, холлы. Общая площадь учебного корпуса составит около 10 тысяч квадратных метров.